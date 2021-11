Rząd Kolumbii podwyższa prognozę PKB

W tym roku kolumbijska gospodarka ma rozwijać się w tempie ponad 8,5 proc., prognozuje rząd w Bogocie, informuje Reuters.

Najnowsza projekcja opublikowana przez ministerstwo finansów zdecydowanie przewyższa wcześniejsze szacunki, zakładające wzrost PKB w 2021 r. o 6 proc. Nadal jednak mocno odbiega od oczekiwań banku centralnego, który w zeszłym tygodniu podniósł swoją prognozę do 9,8 proc. równocześnie po raz kolejny zacieśniając swoją politykę monetarną. Podwyższył benchmarkową stopę o 50 pb do 2,5 proc. co ma na celu odzyskanie kontroli nad inflacją.