Rząd planuje zmienić lokalizację terminala dla offshore

Do końca I kw. 2022 r. rząd planuje zmodyfikować uchwałę ws. terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przenosząc jego lokalizację z portu w Gdyni do portu w Gdańsku - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z wpisem do Wykazu, z wnioskiem o zmianę uchwały rządu z 30 lipca 2021 r. ws. terminala instalacyjnego dla offshore do Ministra Infrastruktury wystąpił Minister Aktywów Państwowych. Chodzi o uznanie Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie - do 1 czerwca 2025 r.