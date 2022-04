Rząd USA zgodził się na zwiększenie eksportu LNG

Departament Energii autoryzował dodatkowy eksport LNG z dwóch powstających fabryk skroplonego gazu ziemnego, informuje Reuters.

Departament wydal zgodę na dodatkowy eksport przez Golden Pass LNG z Teksasu ekwiwalentu 0,35 mld stóp sześciennych LNG dziennie do krajów, które nie zostały objęte zakazem przez USA. To oznacza możliwość zwiększenia dostaw do Europy. Dla Golden Pass, którego właścicielami są Exxon i Qatar Petroleum International Limited i który ruszy w 2025 roku decyzja władz oznacza możliwość zwiększenie rocznego eksportu o 16 proc.