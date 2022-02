S&P500 w technicznej korekcie

S&P500 stracił we wtorek 1,0 proc. i znalazł się o 10 proc. poniżej historycznego maksimum zanotowanego w styczniu, co oznacza techniczną korektę indeksu, pierwszą od 2 lat. Dow Jones spadł o 1,4 proc., a Nasdaq kończył sesję zniżką o 1,2 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami amerykańskie rynki akcji negatywnie zareagowały na działania Rosji pogłębiające kryzys ukraiński i wymuszające reakcję w postaci sankcji. Po początkowym wahaniu na początku sesji, kiedy inicjatywę na krótko zdobył popyt, indeksy ruszyły w dół. Dopiero na około dwie godziny przed jej końcem znalazły dno. Dow Jones tracił wówczas ponad 700 pkt. i podobnie jak S&P500 i Nasdaq spadał o ok. 2 proc. Indeksy ruszyły w górę dopiero po ogłoszeniu przez prezydenta Joe Bidena rozpoczęcia nakładania sankcji na Rosję i przedstawieniu kilku konkretów w tej sprawie, które zmniejszyły niepewność co do siły reakcji. W samej końcówce sesji pojawiła się jednak znów podaż, która nie pozwoliła na odrobienie dużej części strat. Pozytywny impuls w postaci wzrostu wskaźników aktywności PMI w lutym nie wywołał większej reakcji, być może z powodu wiadomości o najgorszych od pięciu miesięcy nastrojach konsumentów w tym samym miesiącu. Przez całą sesję rosły rentowności obligacji i spadał indeks dolara. Drożało natomiast złoto i ropa.