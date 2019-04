Samsung zainwestuje miliardy w produkcję chipów logicznych

Samsung Electronics, największy południowokoreański producent elektroniki użytkowej zapowiedział, że do 2030 r. będzie inwestował rocznie około 11 bln wonów (9,57 mld USD) w biznes związany z tzw. chipami logicznymi, którym to terminem określa się każdy układ przetwarzający (np. procesory komputerowe czy do smartfonów), donosi Reuters.

Warta 133 bln wonów (116 mld USD) ogółem inwestycja wynika z dążenia czołowego światowego producenta układów scalonych do wzmocnienia działów półprzewodników niebędących układami pamięci, zajmujących się m.in. produkcją chipów kontraktowych oraz procesorów do urządzeń mobilnych. Plan inwestycyjny ma pomóc naszej firmie w osiągnięciu celu stania się światowym liderem nie tylko w dziedzinie półprzewodników pamięciowych, ale także układów logicznych do 2030 r.” – stwierdziła firma w oświadczeniu. ...