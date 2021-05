Santander wspiera zieloną transformację klientów

Globalna strategia Net Zero zakłada, że Santander Bank Polska nie tylko stanie się neutralny dla środowiska, lecz będzie wspierał obsługiwane przez siebie podmioty w dążeniu do osiągnięcia neutralności

Finansowanie zielonej transformacji, wsparcie projektów zewnętrznych, programy proekologicznych zmian wewnątrz banku — między innymi te działania, związane ze zrównoważonym rozwojem i zmniejszaniem wpływu na środowisko naturalne, przeprowadził w minionym roku Santander Bank Polska.

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości

Zrównoważony rozwój, dbałość o ochronę klimatu i środowiska to kluczowe elementy strategii biznesowej Santander Bank Polska. Są one najważniejszymi filarami ogłoszonej w 2019 r. strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, a także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. W ramach strategii prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.

W drodze do Net Zero

Jako jeden z największych banków w Polsce Santander Bank Polska jest świadomy swojej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć podejmowane przez bank działania, realizowana polityka i udzielane finansowanie.

Ogłoszona właśnie przez Grupę Santander globalna strategia Net Zero jest tego potwierdzeniem. Zakłada ona, że Grupa osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty, lecz także emisje, które są efektem naszego finansowania — usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

W ramach dążenia do tego celu Santander Bank Polska zapowiedział, że od 2030 r. zaprzestaje finansowania spółek energetycznych, w których przychody z produkcji energii z węgla wynoszą powyżej 10 proc. Ponadto do 2030 r. planuje całkowitą redukcję ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

Jednocześnie wśród priorytetów, jakie wyznaczył sobie bank, jest wsparcie klientów w zielonej transformacji. Dlatego dla banku tak ważne są rozwój i wsparcie projektów zeroemisyjnych lub takich, które do zeroemisyjności prowadzą.

W ciągu ostatnich dwóch lat Santander Bank Polska zaproponował swoim klientom takie produkty jak kredyt ESG linked, zrównoważone obligacje czy IRS oparty na wskaźnikach ESG. Jednocześnie bank dostosowuje swoją politykę kredytową do oczekiwań, zwiększając swoje zaangażowanie w inwestycje OZE. W 2020 r. finansowanie w tym obszarze wzrosło dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2019.

Ofertę korporacyjną uzupełnia bogaty portfel produktów Santander Leasing. Rok 2020 pomimo pandemii koronawirusa i związanych z nią lockdownów był dla spółki bardzo dobry w obszarze finansowania zielonych inwestycji. Na początku 2020 r. spółka wprowadziła na rynek produkt Solarlease przeznaczony do finansowania jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce — fotowoltaiki. W efekcie Santander Leasing w roku 2020 sfinansował instalacje fotowoltaiczne na łączną wartość przekraczającą 41 mln zł. Poza tym w ofercie leasingowej znajdują się także leasing electric 100 proc., który pozwala sfinansować bezodsetkowo pojazdy elektryczne, oraz oferta sprzedaży produktu leasing 102 proc. na pojazdy hybrydowe.

Wsparcie dla ekoprojektów: Wśród priorytetów, jakie wyznaczył sobie Santander Bank Polska, jest wsparcie klientów w zielonej transformacji. Dlatego stawia on na rozwój i wsparcie projektów zeroemisyjnych lub takich, które do zeroemisyjności prowadzą. Fabrice Dimier

Redukcja śladu środowiskowego

Aby dojść w 2050 r. do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące swój wewnętrzny wpływ na środowisko naturalne. W 2020 r. Santander Bank Polska osiągnął neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 r. 100 proc. energii kupowanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa, a także są niskoemisyjne. Ponadto w zeszłym roku bank zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej — w ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Santander Bank Polska, jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji oraz w dążeniu do zwiększenia skali powtórnego wykorzystania odpadów plastikowych.