Projekt rozporządzenia dotyczącego obsady władz giełdy skrytykowały nie tylko organizacje branżowe.

Wygląda na to, że Ministerstwu Finansów (MF) udało się to, co przez lata wydawało się niemożliwe. Coraz więcej podmiotów związanych z funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) mówi jednym głosem. Wszystko za sprawą projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany (czyli w praktyce GPW).