Schetyna: mamy konkretny program ratowania służby zdrowia

Jako Koalicja Obywatelska przedstawiamy konkretny program ratowania służby zdrowia – mówił w środę w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie) szef PO Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że cztery lata rządów PiS doprowadziły służbę zdrowia do tragicznej sytuacji.

"My przede wszystkim wiemy do jakiej tragicznej sytuacji doprowadziły polską służbę zdrowia cztery lata rządów PiS. To, co się dzieje na SOR-ach (Szpitalny Oddział Ratunkowy - PAP), czyli przypadki niepodjęcia interwencji medycznej, ludzie umierają na SOR-ach, kolejki do specjalistów się wydłużają - to są rzeczy, które nigdy wcześniej w służbie zdrowia, przechodzącej przez różne etapy, się nie zdarzały. Zamykane szpitale, zamykane oddziały, ograniczanie liczb pacjentów w szpitalach" – powiedział Schetyna w środę na konferencji prasowej w Elblągu.

Grzegorz Schetyna fot. Marek Lapis / Forum

Jego zdaniem, dzisiaj "nie wystarczy zaklinać rzeczywistości - jak to robi minister zdrowia, czy propaganda rządowych mediów". "Przedstawiamy konkretny program ratowania służby zdrowia. Dzisiaj trzeba mówić nie o reformie, lecz o ratowaniu służby zdrowia. Nie można dopuścić (do tego), żeby ta ekipa amatorów - którzy zajmują się tym na poziomie ministerstwa zdrowia, kontynuowała swoją misję" – przekonywał szef PO. Jak ocenił, problemy pojawiające się w funkcjonowaniu SOR-ów, to nie kwestia braku pieniędzy, ale organizacji pracy. "Lekarz nie może zajmować się biurokracją i wypełnianiem druków" – dodał. Schetyna zapowiedział też, że w środę w Parlamencie Europejskim - z inicjatywy europosłów Koalicji Europejskiej - odbędzie się debata ws. powołania komisji ds. skutecznej walki z rakiem. "W Polsce ten problem jest szczególnie dotkliwy i dramatyczny – rak zabija, to jest ponad 130, 140 tysięcy zachorowań w ciągu roku. To są coraz bardziej dramatyczne przypadki, przede wszystkim profilaktyki i dobrej diagnostyki. Dlatego uważamy, że to jest ogromna szansa, abyśmy zainwestowali europejskie pieniądze w projekt centrów onkologicznych, o których mówimy i które są niezbędne do tego, żeby skutecznie walczyć z rakiem" – powiedział lider Platformy.

