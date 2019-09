Schetyna: transfery socjalne nie będą zmienione; to nasze zobowiązanie na przyszłą kadencję

Wszystkie transfery socjalne, takie jak 500+ czy obniżenie wieku emerytalnego, nie będą zmienione, to co zostało dane, nie będzie odebrane; to jest rzecz fundamentalna, która będzie naszym zobowiązaniem na przyszłą kadencję – zadeklarował w środę w Tarnobrzegu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Zaznaczył, że te punkty programu Koalicji Obywatelskiej, które mówią m.in. o niższych podatkach, wyższych płacach, czy zostawieniu podatków PIT i CIT w samorządach, to są "rzeczy dodatkowe".



"To, czy będziemy realizować te założenie, zależy od wyników wyborów, od mobilizacji. Bardzo gorąco przekonujemy, że trzeba być przy urnach wyborczych 13 października, trzeba dobrze głosować. Głosować na tych, którzy dają gwarancję dobrej reprezentacji regionu w parlamencie" – mówił Schetyna.



W ocenie lidera PO, obecnie najważniejszą kwestią jest "zapaść w służbie zdrowia". "Dzisiaj musimy wszystkie pieniądze i te europejskie, i zwiększające budżet NFZ, przekazać na to, żeby ratować służbę zdrowia, bo ta sytuacja jest katastrofalna. I o tym mówimy w naszym programie" – powiedział Schetyna. Podkreślił, że w polityce "chodzi o to, żeby Polakom żyło się lepiej".



"Żebyśmy mieszkali w lepiej zorganizowanym kraju, gdzie żyje się wygodniej, zarabia się więcej i żyje szczęśliwej. Ale żeby tak się stało, to bardzo ważna jest rola samorządu. On musi być zbudowany na zasadzie podmiotowości, bo jeżeli tak nie jest, to zaczynają się problemy. Wydaje się, że właśnie Tarnobrzeg, tak jak większa część województwa, czy może całe Podkarpacie, jest ofiarą wykluczenia komunikacyjnego" – ocenił lider Platformy.



Zdaniem Schetyny, ważne są połączenia z Tarnobrzega do Rzeszowa, Lublina, jak również do Łodzi i Warszawy. "To jest kwestia drogi S74, obietnice dotyczące tej trasy były składane przez polityków PiS jeszcze przed rokiem 2015. Dzisiaj wiadomo, że nic w tej sprawie się nie zdarzyło, nie wybudowano żadnego nowego kilometra dróg, które pokazałyby, że jest nowa jakość w tej sprawie" – mówił przewodniczący Platformy.



Schetyna w środę na Podkarpaciu odwiedził wcześniej Rzeszów i Krosno.



Wybory do parlamentu odbędą się 13 października.