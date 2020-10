Sejm uchwalił namiastkę estońskiego CIT

Od przyszłego roku niektóre firmy będą mogły skorzystać z ulgi proinwestycyjnej. Przepadły poprawki poszerzające krąg beneficjentów.

Zdecydowaną większością głosów (403 za, 21 przeciw) Sejm zaakceptował rządowy projekt przyznający inwestującym firmom ulgi w podatku dochodowym, czyli tzw. estoński CIT. Rząd zaproponował, aby firmy które spełnią określone warunki (ramka), miały prawo do korzystniejszego, ryczałtowego opłacania podatku dochodowego.

Wśród warunków jest np. osiąganie rocznych przychodów poniżej 100 mln zł oraz określonych w ustawie pułapów inwestycji.

Od początku prac nad projektem eksperci twierdzili, że warunków korzystania z ulgi jest zbyt dużo, a to spowoduje, że niewiele firm będzie się do niej kwalifikowało. Ministerstwo Finansów przedstawiało natomiast szacunki, że rocznie skorzysta ok. 200 tys. firm i tylko w pierwszym roku podatnicy zaoszczędzą ponad 5 mld zł. Opozycja kwestionowała te prognozy i ostro krytykowała rząd za mnogość ograniczeń. Jej zdaniem ustawa ma niewiele wspólnego z estońskim CIT, z którego de facto mogą korzystać wszystkie firmy inwestujące w Estonii. W trakcie prac sejmowych posłowie klubów opozycyjnych złożyli wiele poprawek, których celem było poszerzenie grona beneficjentów ulgi. W środę jednak wszystkie przepadły z powodu sprzeciwu posłów koalicji rządzącej.

Komu „estoński” CIT

Prawo do ryczałtowego opodatkowania ma przysługiwać tylko spółkom akcyjnym i z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniającym następujące warunki:

• wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne

• łączne roczne przychody nie przekraczają 100 mln zł, a więcej niż 50 proc. pochodzi z realnej działalności gospodarczej

• średnie roczne zatrudnienie wynosi co najmniej trzy osoby niebędące wspólnikami, nieposiadające udziałów w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania

Firmy będą miały do wyboru dwa warianty:

• Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego, polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulegają m.in.: moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i stawki).

• Specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych (klasycznych) zasad opodatkowania.