Sektor targów wie, jak się odmrozić

Dotychczasowe poluzowanie gorsetu obostrzeń nie zmienia trwającej od marca trudnej sytuacji branży organizacji targów.

Jeszcze przed decyzjami rządu o wprowadzeniu ograniczeń w gospodarce musieliśmy odwołać największą w halach imprezę targową w kraju — Targi Techniki Rolniczej Agrotech, która od 26 lat odbywa się w naszym ośrodku. Na tę wystawę przyjeżdżają rolnicy z całego kraju, w ubiegłym roku było to 75 tys. odwiedzających i blisko 800 wystawców. Niestety, ponieśliśmy już spore koszty związane z tegoroczną edycją. Zbudowaliśmy dodatkowo cztery mobilne hale, prowadziliśmy kampanię marketingową. W sumie pochłonęło to 2 mln zł, których nie mamy szans odzyskać. To oczywiście niejedyne straty. Wiele z wystaw planowanych w pierwszym półroczu może nie odbyć się nawet w drugiej części roku, a jeśli nawet, to nie będą miały takiego samego charakteru.