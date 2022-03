Severstal nie wypłacił odsetek w terminie

Rosyjski koncern stalowy Severstal jest pierwszą dużą rosyjską firmą, która od czasu napaści Rosji na Ukrainę nie zdążyła w terminie wypłacić odsetek od obligacji w walucie zagranicznej, informuje Bloomberg.

Severstal nie ma problemów z pieniędzmi. Jednak nie był w stanie przekazać skutecznie 12,6 mln USD kuponu obligatariuszom, na co miał czas do środy. Oznacza to, że mogą oni zgłosić niewypłacalność rosyjskiego koncernu.