Silna firma w praktyce – spotkanie z polskimi przedsiębiorcami

Santander Bank Polska zaprasza do udziału w Akademii Biznesu Rodzinnego, podczas której uczestnicy będą mogli spotkać się online z ludźmi biznesu.

Przedsiębiorcy podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym tego, jak stworzyli swoje firmy, co przyniosło im sukces i na jakie przeszkody trafili budując prężnie działającą firmę rodzinną.

Aby wziąć udział w spotkaniu i mieć szansę na zadanie własnych pytań, wystarczy do 31 marca zapisać się do udziału na stronie Akademii Biznesu Rodzinnego Santander Universidades

To już trzecia edycja cyklu bezpłatnych webinarów z polskimi przedsiębiorcami w roli głównej. Organizatorem Akademii Biznesu Rodzinnego jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Santander Universidades. Od 13 kwietnia do 7 czerwca br. odbędzie się dziewięć spotkań online z udziałem dwunastu przedstawicieli biznesu.

Ideą tych spotkań jest promowanie przedsiębiorczości i pokazanie, że praca w firmie rodzinnej lub założenie takiej własnej firmy to atrakcyjna ścieżka zawodowa. Chcemy, aby młodzi ludzie, ale też wszyscy zainteresowani, mogli się tego uczyć bezpośrednio od przedsiębiorców i to tych, o których z całą pewnością można powiedzieć, że odnieśli w Polsce sukces. Wierzę, że spotkania w ramach Akademii będą źródłem inspiracji dla uczestników - mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w WSB we Wrocławiu.

W trakcie cyklu spotkań będą poruszane takie zagadnienia, jak m. in.: budowanie globalnych firm rodzinnych, działalność kobiet w biznesie, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), transformacja cyfrowa, zalety zmiany pokoleń w firmach rodzinnych oraz szeroko rozumiane zarządzanie i przywództwo.

Niezwykli goście

Już w kwietniu gośćmi Akademii będą Roman Gutek z Gutek Film, dr inż. Anna Tępińska-Marcinek z Ceramiki Paradyż oraz dr Filip Granek z firmy XTPL, która zajmuje się nanotechnologią i w 2018 r. znalazła się wśród 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w konkursie R&D; 100 Awards.

W maju uczestnicy Akademii będą mogli się spotkać z Martyną Sztabą z firmy Syntoil, która rewolucjonizuje rynek utylizacji opon samochodowych oraz Maciejem Kowalskim z Kombinatu Konopnego – firmy zajmującej się uprawą i przetwórstwem konopi przemysłowych, która w 2020 r. w spektakularny sposób w zaledwie 40 minut zebrała 4,2 mln zł finansowania od inwestorów w kampanii crowdfundingowej.

To jednak nie wszyscy goście Akademii, łącznie będzie ich aż dwunastu a spotkania z nimi poprowadzą przedstawiciele świata nauki i biznesu, badacze polskiej przedsiębiorczości rodzinnej z m.in. polskiego oddziału Family Business Network, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Santander Bank Polska oraz Centrum Biznesu Rodzinnego przy WSB we Wrocławiu.

Wprawdzie to kolejna edycja cyklu spotkań Akademii Biznesu Rodzinnego, ale tym razem będzie to okazja do rozmów z przedsiębiorcami w czasie szczególnych zmian wywołanych pandemią. Zapewne interesujące będzie spojrzenie sukcesorów w firmach rodzinnych – jaką rolę pełnią w nadążaniu za przyspieszającymi trendami w obszarach internacjonalizacji, transformacji cyfrowej, potrzebie wyższego celu oraz różnorodności. Zaproszenie do udziału w spotkaniach przyjęli przedsiębiorcy reprezentujący wiele branż, co sprawia, że uczestnicy będą mogli poznać różnorodne doświadczenia. Jednak interesujące będzie również szukanie wspólnych wątków, które jestem przekonana, znajdziemy pomimo tak różnych tematów. Myślę, że już w trakcie pierwszego spotkania, które będę prowadzić z Joanną Legutko z firmy W.Legutko Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne, poza głównym tematem o zmianie pokoleniowej w firmie rodzinnej, nie zabraknie wątków o pozycji kobiety - sukcesorki oraz prowadzeniu biznesu z myślą o wpływie na środowisko. To wzajemne przenikanie się prezentowanych tematów będzie interesującą formą spojrzenia na przedsiębiorczość rodzinną – mówi Małgorzata Nesterowicz, dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych Santander Bank Polska SA.

Osoby, które wezmą udział w cyklu, otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie Akademii.

PROGRAM

13.04.2021 (wtorek), godz. 15.00 -16.30 "Ciągłość czy zmiana - co do firmy rodziców mogą wnieść dzieci"

Gość specjalny: Joanna Legutko, współwłaścicielka firmy W.Legutko Przedsiębiorstwo Handlowo Nasienne sp. z o.o., prowadzący: Małgorzata Nesterowicz, dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych Santander Bank Polska SA

14.04.2021 (środa), godz. 15.00 -16.30 "Rozwój firmy rodzinnej – droga od regionalnego do międzynarodowego biznesu"

Gość specjalny: Jacek Ptaszek, członek zarządu JMP Flowers Grupa Producentów sp. z o.o., prowadzący: Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy polskiego oddziału Family Business Network

15.04.2021 (czwartek), godz. 15.00 -16.30 "Born global – scenariusz dla odważnych?"

Gość specjalny: dr Filip Granek, prezes zarządu firmy XTPL SA, prowadzący: dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

21.04.2021 (środa), godz. 15.00 -16.30 "Jak zrealizować marzenie o własnej firmie?"

Goście specjalni: dr Filip Jeleń, CEO Pure Biologics SA, Marcin Pawłowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, prowadzący: dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

22.04.2021 (czwartek), godz. 15.00 -16.30, "Kobieta w biznesie - stereotypy i mity"

Goście specjalni: dr inż. Anna Tępińska-Marcinek, współwłaścicielka i członkini zarządu Ceramiki Paradyż sp. z o.o., Agata Duliniec, prezes zarządu Gniotpol Trailers sp. z o. o., prowadzący: Ewelina Pisarczyk, właściciel Majster-Pol sp. z o.o. sp. k.

27.04.2021 (wtorek), godz. 15.00 -16.30 "Biznes i pasja"

Goście specjalni: Mike Whiney, właściciel Winnica Adoria, Roman Gutek, prezes zarządu Gutek Film sp. z o.o., prowadzący: dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

11.05.2021 (wtorek), godz. 15.00 -16.30 "Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – konieczność czy wybór?"

Gość specjalny: Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA, prowadzący: Hubert Turaj, partner zarządzający i współzałożyciel EDISONDA sp. z o.o. sp. k.

12.05.2021 (środa), godz. 15.00 -16.30 "Biznes społecznie pożyteczny"

Goście specjalni: Martyna Sztaba, CEO Syntoil SA, Maciej Kowalski, szef i założyciel Kombinatu Konopnego SA, prowadzący: Małgorzata Nesterowicz, dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych Santander Bank Polska SA

7.06.2021 (poniedziałek), godz. 10.00 – 12.00 Panel podsumowujący w ramach X Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne