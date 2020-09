Można zaoszczędzić 4,3 tys. zł w ZUS, ale tylko na wniosek

Ok. 2 mln mikrofirm zyskało prawo do ulgi, niezależnie od tego, czy ucierpiały w czasie epidemii - pisze "Rzeczpospolita". W przypadku samozatrudnionych ulga w składkach za 3 miesiące to ok. 4294,44 zł. ZUS zachęca do składania wniosków o zwolnienie ze składek przez Platformę Usług Elektronicznych.