Słabe rozpoczęcie czerwca na giełdach w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones stracił 0,5 proc. S&P500 zakończył pierwszą sesję czerwca zniżką o 0,75 proc. Nasdaq spadł o 0,7 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji uwaga inwestorów wciąż skoncentrowana jest na problemie inflacji i walce z nią przez bank centralny. Wiadomość o zaskakującym wzroście aktywności przemysłu przetwórczego w maju oraz wciąż bardzo dużej liczbie wolnych miejsc pracy wywołała obawę, że Fed będzie musiał agresywniej podwyższać stopy aby „schłodzić” popyt. Utwierdziła w tym inwestorów Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco, która podobnie jak Christopher Waller w poniedziałek opowiedziała się za serią podwyżek stóp o 50 pkt. bazowych i „jak najszybszym” osiągnięciu przez główną 2,5 proc. Ponadto William Dudley, były szef Fed w Nowym Jorku popsuł nastroje twierdząc, że rynek nie powinien oczekiwać przerwy w zacieśnianiu polityki monetarnej we wrześniu. Sugestia szefa Fed w Atlancie, że tak się stanie, jeszcze niedawno wywołała pozytywną reakcję inwestorów. Zniechęcić do kupowania akcji mógł w środę także Jamie Dimon. Prezes JP Morgan ogłosił, że szykuje największy amerykański bank na „huragan gospodarczy” widniejący na horyzoncie. Radził inwestorom, aby zrobili to samo. Jako główne czynniki zagrożenia wskazał rozpoczynające się w czerwcu ilościowe zacieśnianie polityki monetarnej i wojnę na Ukrainie, która jego zdaniem może wywindować notowania ropy do 175 USD za baryłkę. Przez cały dzień rosły rentowności obligacji skarbowych USA i umacniał się dolar.