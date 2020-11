Śląska Sieć Metropolitalna blisko kontraktu za 31 mln zł

Miasto Gliwice planuje podpisać ze Śląską Siecią Metropolitalną zlecenie z wolnej ręki o wartości 31,2 mln zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest standaryzacja w sektorze teleinformatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych Miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań data center, na którą składa się: przygotowanie miejskich jednostek organizacyjnych do wdrożenia standaryzacji poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowanie infrastruktury do świadczenia usług Data Center umożliwiających wdrożenie standaryzacji w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Śląska Sieć Metropolita to spółka powołana do realizacji zadań związanych z usługami telekomunikacyjnymi, infrastrukturą telekomunikacyjną oraz pełnieniem funkcje operatora szerokopasmowej infrastruktury sieciowej Miasta Gliwice. Spółka w całości należy do gliwickiego samorządu. W ubiegłym roku miała 15,6 mln zł przychodów. Ponad 90 proc. przychodów spółki pochodzi od zamawiającego, czyli miasta Gliwice.