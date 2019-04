Śnieżka wspięła się wysoko

Producent farb osiągnął w 2018 r. wyjątkowo wysoką rentowność. W tym nie będzie w stanie jej utrzymać.

Skonsolidowane przychody Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka wzrosły w zeszłym roku o 3,9 proc., do prawie 587 mln zł. Jeszcze szybciej rosła jednak zyskowność grupy: wynik EBIT wzrósł o 7,8 proc., do 79,3 mln zł, EBITDA o 9,5 proc., do 98,3 mln zł, zaś wynik netto o prawie 12 proc., do 63,4 mln zł. — Pierwszy raz w historii nasz zysk netto przekroczył 60 mln zł — mówi Piotr Mikrut, prezes spółki. To pozwoliło zarządowi zaproponować wypłatę dywidendy — 2,5 zł na...