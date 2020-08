SocGen: rentowność amerykańskich 10-latek może spaść do 1,2 proc.

Analitycy banku Societe Generale ostrzegają, że rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych mogą spaść do rekordowo niskiego poziomu 1,2 proc. do końca przyszłego roku. Stanie się to realne, jeśli Stany Zjednoczone wejdą w recesję.