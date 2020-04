Niepoddanie tzw. tarczy antykryzysowej 2 konsultacjom społecznym to złamanie prawa i droga do otwartego konfliktu – uznało prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W stanowisku opublikowanym w środę przez tysol.pl władze "S" za niedopuszczalne uznały m. in. pozostawienie na dotychczasowym "skrajnie niskim" poziomie zasiłków dla bezrobotnych oraz zbyt niski poziom dofinansowania wynagrodzeń pracowników w trakcie postojowego lub świadczących pracę w skróconym wymiarze.



"Forsowanie przez rząd projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarczy antykryzysowej 2 - bez konsultacji społecznych to świadome złamanie prawa, w tym Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego. Jest to niczym nieusprawiedliwione wejście na drogę zmierzającą do kolejnego kryzysu w dialogu społecznym, podobnego do tego, który w 2013 r. doprowadził do likwidacji Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych" – uznała "S".



Związek uznał za nie do przyjęcia "pozostawienie na dotychczasowym skrajnie niskim poziomie zasiłków dla bezrobotnych, zbyt niski poziom dofinansowania wynagrodzeń pracowników, świadczących pracę w skróconym czasie pracy lub pozostających w przestoju ekonomicznym", a także "wprowadzenie nieskrępowanych możliwości redukcji zatrudnienia oraz drastyczne i dyskryminujące względem innych grup zawodowych pogorszenie sytuacji prawnej i ekonomicznej dla pracowników zatrudnionych w administracji rządowej".



"S" za niedopuszczalne uznała także wprowadzenie skróconego tygodniowego i dobowego nieprzerwanego odpoczynku, brak powiązania zwolnienia przedsiębiorcy ze składki na FUS ze spadkiem jego obrotów, brak dostępu do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci powyżej ósmego roku życia. Nie zgadza się też na nieprzyznanie pracownikom domowym prawa do wsparcia ani na brak możliwości uzyskania wsparcia przez gospodarstwa domowe, które utraciwszy dochody nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.



"Ostrzegamy rządzących, dalsze pomijanie i ignorowanie NSZZ +Solidarność+ skończy się otwartym konfliktem, na który jako Związek jesteśmy przygotowani" – oświadczyło prezydium KK; zażądało korekty przyjętych rozwiązań.



Stanowisko "S" zostało przekazane premierowi, prezydentowi, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministrowi rozwoju.



Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z epidemią koronawirusa, tzw. tarczę antykryzysową 2.0, Sejm uchwalił 9 kwietnia. Rozszerza ona m. in. zakres przedsiębiorców, uprawnionych do trzymiesięcznych "wakacji składkowych". "Tarcza antykryzysowa" - zbiór ustaw, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii - obowiązuje od 1 kwietnia.