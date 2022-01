Sollers Consulting i Insicon łączą siły

Na wspólnej ofercie w pierwszej kolejności skorzystają małe i średnie firmy ubezpieczeniowe. Rozwiązanie przyjęło się na rynkach skandynawskich.

Co dwie głowy to nie jedna – docenia to Sollers Consulting, międzynarodowa firma, specjalizująca się doradztwie operacyjnym i wdrożeniach oprogramowania (od 2000 r. pomaga ona towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom oraz firmom leasingowym w transformacji cyfrowej biznesu). Właśnie nawiązała partnerstwo ze szwedzkim dostawcą systemu Insicon. Zyskać na tym mają europejscy ubezpieczyciele – również z Polski. W praktyce chodzi o to, żeby istotnie przyspieszyć transformację cyfrową branży.