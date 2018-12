Spadają rentowności włoskich obligacji

Włoskie rynki wzrosły po tym, jak kraj osiągnął techniczne porozumienie z Unią Europejską w sprawie budżetu.

Ceny włoskich obligacji poszły w górę, sprowadzając rentowności 10-letnich papierów do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy. Stało się tak po tym, jak rzeczniczka ministerstwa skarbu powiedziała, że Komisja Europejska ma ratyfikować nieformalną umowę, aby uniknąć sankcji.

Optymizm ma szeroki zasięg, na co wskazuje pierwszy od czterech dni wzrost notowań włoskich akcji.

Rentowności 10-letnich obligacji spadły o 13 punktów bazowych do 2,81 proc., najniższego poziomu od 26 września, podczas gdy ich spread w stosunku do niemieckich „bundów” spadł o 11 punktów bazowych do 258 pb. Z kolei zyski z dwuletnich papierów dłużnych spadły aż o 17 punktów bazowych do 0,38 proc., co jest najniższą wartością od 28 maja.

Benchmarkowy indeks włoskich akcji wzrósł o 1,5 proc., co jest najlepszym wynikiem na głównych rynkach europejskich w środę.

aby udobruchać UE i uniknąć sankcji, Włochy zmniejszyły swój cel odnośnie deficytu z 2,4 do 2,04 proc..