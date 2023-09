Spadek aktywności we francuskich usługach mocniejszy niż oczekiwano

W sierpniu sektor usług we Francji odnotował spadek aktywności, który przekroczył wstępne szacunki ekonomistów. Na rozwoju drugiej pod względem wielkości gospodarki Eurolandu ciąży osłabienie globalnego popytu co skutkuje również spadkiem nowych zamówień w dominującym sektorze usług.

Jak podaje Reuters, opracowywany przez S&P Global wskaźnik PMI dla francuskich usług spadł w oszacowaniu na sierpień 2023 r. do 46,0 pkt z 47,1 pkt w lipcu, schodząc do najniższego poziomu od lutego 2021 r. Tymczasem mediana prognoz zakładała spadek do 46,7 pkt.

W rezultacie, złożony PMI obejmujący zarówno usługi, jak i sektor produkcyjny obniżył się w sierpniu do 46,0 pkt z 46,6 pkt miesiąc wcześniej. Był to najmocniejszy spadek złożonego wskaźnika od listopada 2020 r.

Firmy usługowe odnotowały kolejny spadek nowych zamówień i to zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Skurczyły się one czwarty miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od listopada 2020 r. Usługodawcy wskazują na brak popytu wynikający z ograniczonych budżetów firm i gospodarstw domowych.

Brak potencjału biznesowego zmusił usługodawców do ograniczenia tempa zatrudniania, a wzrost zatrudnienia spadł do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy.

W międzyczasie inflacja nakładów obniżyła się szósty miesiąc z rzędu, oraz zwiększona konkurencja spowodowały, że inflacja opłat produkcyjnych spadła do najniższego poziomu od dwóch lat. Patrząc w przyszłość, firmy zachowały optymizm co do wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.