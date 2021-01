Spekulanci z Reddit pompują kurs Nokii

Uczestnicy forum WallStreetBets z serwisu Reddit podbijają w ostatnim czasie notowania spółek technologicznych, które czas świetności mają już za sobą. Ostatnio ich faworytem stała się Nokia.

Akcje Nokii zdrożały w poniedziałek o 13 proc. We wtorek kurs spółki rośnie o prawie 10 proc. Wyraźny wzrost popytu w poniedziałek nastąpił po rozpoczęciu handlu na giełdach za oceanem. W poniedziałek zmieniło ręce aż 296 mln amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) fińskiej spółki telekomunikacyjnej. Średnia 30-dniowa wynosi ok. 37 mln. Nokia zmierza do zakończenia tygodnia największym wzrostem kursu od 7 lat.