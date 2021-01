Spółka grająca na spadek kursu CD Projektu jest w kłopotach

Co łączy CD Projekt i GameStop? Melvin Capital Management gra na spadek kursu akcji obu spółek. Ponieważ drożają, notuje straty, wynika z informacji przekazanych przez Reutersa.

Agencja informuje, że we wtorek dwucyfrowo zdrożały akcje niemieckiej spółki farmaceutycznej Evotec, kolejnej, której spadek kursu obstawił Melvin Capital. Krążą pogłoski, że musiał zamykać pozycje krótkiej sprzedaży, czyli kupować akcje, z powodu strat na inwestycjach. Reuters zwraca uwagę, że widać było popyt także na akcje CD Projektu i Varty, które zdrożały przez poprzednie dwie sesje o prawie 20 proc. Z raportów Melvin Capital przekazanych regulatorom wynika, że firma miała pozycje krótkiej sprzedaży 6,2 proc. akcji Evotek, 4,35 proc. Varty i 1,05 proc. CD Projekt.

fot. Bloomberg

Melvin Capital jest ofiarą szaleństwa spekulacyjnego na akcjach GameStop. Wartość rynkowa tej spółki wzrosła z 1,2 mld USD na początku roku do ponad 10 mld USD we wtorek, kiedy jej kurs wzrósł o 92 proc. To skutek gorączki spekulacyjnej rozpętanej przez uczestników grupy Wallstreetbets z serwisu Reddit, która częściowo może być motywowana chęcią „ukarania” inwestorów stosujących krótką sprzedaż.

Reuters przypomina, że w poniedziałek Melvin Capital, który w tym roku zanotował podobno już 30 proc. straty, poinformował o pozyskaniu 2,75 mld USD inwestycji od Citadel, fundusz hedgingowego Kena Griffina, oraz Point72 Asset Management miliardera Stevena A. Cohena.

W piątek akcje CD Projektu kosztowały na koniec sesji 250,10 zł. Obecnie ich kurs rośnie o 6,7 proc. do 320 zł. Wcześniej w czasie środowej sesji dochodził nawet do 344,90 zł.