Oferta konsorcjum Enigmy z grupy Compu i COIG z grupy Wasko za 86,76 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Finansów na dostawę sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość oferty to 86,76 mln zł w tym zamówienie podstawowe to 76,9 mln zł, a zamówienie objęte prawem opcji to 9,84 mln zł. W zamówieniu podstawowym 22,63 mln zl przypada na COIG.