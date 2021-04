Kwietniowe wyniki sprzedaży detalistów na Wyspach Brytyjskich okazały się najlepsze od 2018 r. To zasługa otwarcia placówek handlowych, które jako mniej istotne dla konsumentów pozostawały zamknięte w skutek ostatniego lockdownu, donosi Reuters.

Wskaźnik opracowywany przez Konfederację Przemysłu Brytyjskiego (CBI) wzrósł w kwietniu 2021 r. do plus 20 pkt z minus 45 pkt w marcu. To najwyższa wartość wskaźnika od września 2018 r.

Choć tak znacząca poprawa może cieszyć, należy jednak brać pod uwagę, że część wyniku odzwierciedla efekt porównania z rokiem wcześniej, kiedy to brytyjska gospodarka była w trakcie najbardziej bolesnej blokady po wybuchu pandemii koronawirusa.

W ujęciu wolumenowym sprzedaż detalistów również mocno podskoczyła, dochodząc od najwyższego poziomu od czerwca 2018 r.

Sklepy w Anglii i Walii sprzedające mniej istotne towary zostały ponownie otwarte 12 kwietnia po ponad trzech miesiącach zamknięcia, podczas gdy te w Szkocji wróciły do pracy w miniony poniedziałek. Sklepy w Irlandii Północnej mają zostać uruchomione dopiero 30 kwietnia.

Pomimo postępów w realizacji planu szczepień i odblokowywania gospodarki, wpływ ograniczeń dotyczących COVID-19 wciąż jest wysoki - powiedział ekonomista CBI, Ben Jones.