Sprzedaż domów w Chinach spadła trzeci miesiąc z rzędu, co podkreśla potrzebę wzmożenia przez decydentów wysiłków, aby zaradzić spowolnieniu, które ciąży na drugiej co do wielkości gospodarce świata – podaje agencja Bloomberg.

