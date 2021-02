W ubiegłym roku globalna sprzedaż lalki Barbie wzrosła o 16 proc. i przyniosła 1,35 mld USD, co pomogło spółce Mattel osiągnąć największe przychody od 2017 roku.

Pandemia przyczyniła się do wzrostu popytu na zabawki. Lalka Barbie sprzedawała się najlepiej od co najmniej 2014 roku. Jej producent, Mattel, zwiększył dzięki temu roczne przychody o 2 proc. do ponad 4,5 mld USD. Spółka osiągnęła 126,6 mln USD zysku. Rok wcześniej miała ponad 200 mln USD straty.