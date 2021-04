Sprzedaż okien w Europie może się podwoić za sprawą Zielonego Ładu

Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi i związanej z tym przewidywanej większej skali renowacji budynków, w najbliższych latach podwoi się potencjał sprzedaży okien w Europie - spodziewa się Centrum Analiz Branżowych (CAB).

Jak zwraca uwagę analityk z CAB Maksymilian Miros, według Unii Europejskiej ponad 130 mln budynków w Europie odpowiada za 40 proc. zużycia energii oraz 36 proc. emisji gazów cieplarnianych.

Miros wskazuje, że planu Komisji Europejskiej, który zakłada, że do 2050 roku Europa będzie pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, nie da się osiągnąć bez gwałtownego przyspieszenia termomodernizacji.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu w październiku ubiegłego roku Komisja Europejska przygotowała Falę Renowacji, czyli szereg działań zmierzających do co najmniej podwojenia tempa remontów budynków w Europie. Do 2030 r. zaplanowanych jest nawet 35 mln budynków do renowacji, co oznacza, że tempo renowacji ma być nawet ponad 2,5-krotnie szybsze niż obecnie.

Zdaniem analityka CAB roczna sprzedaż okien w Europie może, za sprawą Fali Renowacji, osiągnąć poziom nawet 200 mln okien. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.

"Zyska na tym cała europejska branża stolarki. Czy polscy producenci będą w stanie poradzić sobie z popytem na okna na poziomie nie 15, a 30-40 mln okien? Z pewnością będzie to duże wyzwanie, ale z takim wszyscy chyba się chętnie zmierzymy" - uważa Miros.

Wskazał, że UE zamierza potroić środki na renowację budynków z obecnych 85-90 mld euro do ponad 260 mld euro rocznie. "Co ważne, w kolejnych dwóch dekadach działania termomodernizacyjne mają być równie imponujące" - dodał.

KE opublikowała w październiku ubiegłego roku swoją strategię na rzecz Fali Renowacji, by poprawić charakterystykę energetyczną budynków. Zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, aby renowacje przyczyniły się do większej efektywności energetycznej i oszczędniejszego gospodarowania zasobami.

Według KE spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach, zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych w Europie i zwiększy się skala ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Zdaniem KE do 2030 r. można, dzięki Fali Renowacji, odnowić 35 mln budynków i stworzyć do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.