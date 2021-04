Środa na Wall Street pod znakiem debiutu Coinbase

Najważniejszymi wydarzeniami środowej sesji były bezpośredni debiut giełdy kryptowalut Coinbase na Nasdaq oraz publikacja wyników finansowych za pierwszy kwartał przez Wells Fargo, Goldman Sachs i JPMorgan. Z głównych indeksów delikatnie zwyżkował jedynie Dow Jones. S&P 500 i Nasdaq Composite odnotowały spadki.

Dow Jones wzrósł o 0,16 proc. i zamknął się z wynikiem 33,730.89 pkt. S&P spadł o 0,41 proc. do 4,124.66 pkt, a Nasdaq Composite o 0,99 proc. do 13,857.84 pkt.

Amerykańskie banki Wells Fargo (+5,53 proc.), Goldman Sachs (+2,34 proc.) i JPMorgan (-1,87 proc.) opublikowały w środę swoje wyniki za pierwszy kwartał roku. Każdy z nich przewyższył oczekiwania analityków, co pobudziło nadzieje na silne odbicie wielkich korporacji finansowych. Ze względu na zabezpieczenia rezerw o wartości 5 mld USD na straty kredytowe, akcje JPMorgan spadły pomimo obiecujących wyników.

Liczba kredytów udzielonych zarówno przez JP Morgan, jak i Wells Fargo, spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Inwestorzy będą uważnie obserwować ten wskaźnik w przypadku mniejszych banków, które są bardziej skoncentrowane na udzielaniu pożyczek i przyjmowaniu depozytów niż na działalności inwestycyjnej.

Sektor finansowy S&P 500 był jednym z najszybciej rozwijających się w pierwszym kwartale. Odnotował wzrost o 15 proc., mimo że Fed zobowiązał się do utrzymania niskich stóp procentowych w najbliższej przyszłości. W środę wzrósł o kolejne 0,8 proc. Sektor energetyczny S&P 500 odnotował największe zyski spośród 11 subindeksów - zyskał 3,1 proc. To efekt wzrostu cen ropy WTI, która zdrożała w środę aż o 4,9 proc. do 63,15 USD za baryłkę.

Akcje Coinbase otworzyły się po cenie 381 USD, co oznacza wzrost o 52,4 proc. w porównaniu z ustaloną we wtorek ceną referencyjną wynoszącą 250 USD. W trakcie sesji w pewnym momencie były notowane nawet powyżej 400 USD, jednak w ostatnich godzinach handlu zaczęły spadać. Cena zamknięcia wyniosła 328,28 USD (+31,31 proc.), co daje giełdzie kryptowalut wycenę na poziomie 85,8 mld USD.

Środowej sesji do udanych nie mogą zaliczyć technologiczne blue chipy. Zniżkowały m.in. Amazon (-1,97 proc.), Apple (-1,79 proc.), Facebook (-2,24 proc.), Google (-0,56 proc.), Intel (-1,58 proc.), Microsoft (-1,12 proc.), Netflix (-2,48 proc.), Nvidia (-2,57 proc.), Tesla (-3,95 proc.), Twitter (-3,74 proc.) i Zoom (-5,31 proc.).

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 1,63 proc., a rentowność 30-letnich obligacji o dwa punkty bazowe do 2,31 proc. Złoto staniało o 0,7 proc. do 1736,30 USD za uncję.