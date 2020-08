Zajmujący się produkcją stali dział niemieckiego koncernu Thyssenkrupp oczekuje powrotu zysku w roku rozrachunkowym 2021/2022, informuje Reuters.

Kierujący działem Bernhard Osburg powiedział, że aby osiągnięcie zysku w roku rozpoczynającym się 1 październia 2021 było możliwe, konieczna jest redukcja miejsc pracy.

- Jednocześnie będziemy potrzebowali także trochę wiatru w żagle od cyklu biznesowego. Wiele zależy od przemysłu motoryzacyjnego – powiedział.

Stalowy biznes Thyssenkrupp miał w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w czerwcu ok. 700 mln EUR straty operacyjnej. Planuje wyprodukować w tym roku tylko trochę ponad 9 mln ton stali. Średnia z minionych lat to ponad 11 mln ton.

Osburg powiedział, że z 27 tys. zatrudnionych ok. 15 tys. pracuje obecnie we wspieranym przez rząd planie skróconych godzin pracy. Jego zdaniem, nie zmieni się to do końca roku.