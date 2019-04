Statystyki bezlitosne dla foreksu

21,1 proc. — tylu klientów firm, nadzorowanych przez KNF, zarobiło na rynku forex w 2018 r.

Średni zysk wyniósł 15 tys. zł. Średnia strata jest nieco wyższa — wynosi 16,7 tys. zł. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła statystyki dla rodzimego rynku forex. Obejmują one dane za lata 2014-18. W 2018 roku wzrósł odsetek klientów osiągających zysk (z 20,3 proc. w 2017 r. do 21,1 proc.), zmalała również w porównaniu z 2017 r. łączna wartość zrealizowanej straty klientów (z 635 do 576 mln zł) oraz średnia strata per klient (z 19,8 do 16,7 tys. zł). Działalność inwestycyjna...