ACC przekształci w zakład produkujący akumulatory istniejącą fabrykę samochodów należącą do koncernu Stellantis zlokalizowaną w miejscowości Termoli w południowych Włoszech.

Partnerzy zobowiązali się również do zwiększenia mocy produkcyjnych ACC do co najmniej 120 GWh do 2030 roku oraz do zwiększenia skali rozwoju i produkcji wysokowydajnych ogniw i modułów akumulatorów nowej generacji.

Będzie to trzecia inwestycja w fabrykę akumulatorów dokonywana przez Automotive Cells Company. Wcześniej spółka joint venture zapowiedziała budowę zakładów w Niemczech i Francji.