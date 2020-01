Ponad 4,5 mln zł straty zarejestrowała Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" - poinformowała przedstawicielka ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. "Gryfia" posiadająca zakłady produkcyjne w Świnoujściu i Szczecinie planuje kupić nowy dok.

Posłowie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wysłuchali w środę informacji ministra gospodarki morskiej na temat sytuacji oraz planów Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" oraz Stoczni Szczecińskiej.



Strata netto "Gryfii" na koniec listopada 2019 r. to ponad 4,5 mln zł - powiedziała Agnieszka Trzaskalska z ministerstwa gospodarki morskiej. "Jeżeli chodzi o plany to kluczową kwestią w tej chwili dla Gryfii pozostaje wyposażenie stoczni w nowy dok i to jest podstawowa kwestia, jeśli chodzi o zakupy w latach kolejnych" - dodała.



Stocznia zrealizowała do grudnia 2019 r. 148 projektów remontowych - poinformowała Trzaskalska. Jak powiedziała "w następnych miesiącach w planach remontowych jest rozpoczęcie realizacji kolejnych już zakontraktowanych 16 projektów".



"Gryfia" będzie potrzebowała jeszcze wielu lat, żeby odbudować swój majątek - powiedział z kolei dyrektor naczelny "Gryfii" Artur Trzeciakowski. "Stocznia dziś jest właścicielem około 25 proc. wyspy (na której funkcjonuje szczeciński zakład-PAP). Pozostała część wyspy i nie mówię tu o terenie zajmowanym przez ST3 Offshore nie należy do +Gryfii+, została sprzedana. Dziś +Gryfia+ płaci za to wysoki czynsz dzierżawny" - dodał.



Trzeciakowski poinformował o planach zakupu nowego doku. "Jesteśmy po uchwale zarządu, wyrażającej konieczność zainstalowania w Gryfii doku nr 8. Jesteśmy po pozytywnej opinii rady nadzorczej. Wystąpiliśmy z dokumentami do właściciela. Trwają przygotowania dokumentów, które pozwolą nam przejść tzw. testy prywatnego inwestora, żeby mieć pewność, że te środki nie zostaną uznane za pomoc publiczną" - powiedział Trzeciakowski.



Nowy dok nr 8 ma być dokiem większym, niż obecnie funkcjonujący dok nr 5 i pozwolić na dokowanie w Szczecinie tzw. panamaxów - powiedział Trzeciakowski. Jak dodał, one obecnie w "Gryfii" nie mogą być robione.



"Zakładamy zakup doku o długości do 245 metrów, 45 metrów szerokości zewnętrznej i nośności do 30 tys. ton. Taki dok w Polsce jest tylko jeden w gdańskiej stoczni remontowej. Mamy nadzieję, że w Szczecinie powstanie drugi" - kontynuował Trzeciakowski.



Jak wskazał prezes "Gryfii", "trwa inwestycja pogłębienia toru wodnego, która jeśli zostanie zrealizowana sprawi, że do Szczecina będą wchodziły statki o długości około 300 metrów. W tej chwili gdyby taka jednostka doznała awarii na torze wodnym my nie mamy w Szczecinie, gdzie takiej jednostki zadokować. Mamy nadzieję, że po postawieniu +ósemki+ taka możliwość się pojawi. Na podstawie zainstalowania w Gryfii nowego doku jest budowana strategia +Gryfii+" - dodał.



Trzaskalska przedstawiła także sytuację Stoczni Szczecińskiej. "Wyniki finansowe tej stoczni są stabilne w kolejnych latach. Spółka uzyskuje zyski, jeżeli chodzi o zyski netto. Kontynuuje dotychczasową działalność, która w głównej mierze polega na wynajmie hal, pochylni, nabrzeży i magazynów. Dąży do tego, aby stopień wykorzystania posiadanych aktywów był na jak najwyższym poziomie. Majątek jest wolny od obciążeń" - powiedziała.



Jeżeli chodzi o plany rozwojowe w tej chwili stocznia pracuje nad planem rzeczowo-finansowym na 2020 r. - poinformowała Trzaskalska. Według niej, kluczową kwestią będzie jak najlepsza komercjalizacja posiadanych aktywów.