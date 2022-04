Strefa euro: produkcja przemysłowa wzrosła w lutym

Analitycy ankietowani przez “The Wall Street Journal” oczekiwali wzrostu o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca i 1,5 proc. rok do roku.

Styczniowe dane zostały skorygowane w dół - z 0 do -0,7 proc. w ujęciu miesięcznym i z -1,3 do -1,5 proc. rok do roku.

Według danych Eurostatu, w porównaniu ze styczniem produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 2,7 proc., nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 1,9 proc., a dóbr pośrednich o 0,9 proc.

Ekonomiści twierdzą, że perspektywy dla sektora przemysłowego strefy euro pogorszyły się po inwazji Rosji na Ukrainę. Silny wzrost cen energii i nakładów pośrednich, a także dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw prawdopodobnie zaważą na wskaźnikach w kolejnych miesiącach.