Subway ma sposób na inflację. Jest nim… trzycalowa kanapka

Subway wprowadził na rynek trzycalową (ok. 7,6 cm) kanapkę w zmagającym się z inflacją Pakistanie. Sieć fast foodów liczy, że niewielka wersja przysmaku po niższej cenie przyciągnie klientów - przekazał w czwartek Bloomberg.

Kanapka wielkości kęsa, która pojawiła się w menu Subwaya w Pakistanie, ma mieć “duże znaczenie” dla klientów, jak powiedział rzecznik firmy, której przysmaki mają zazwyczaj 6 albo 12 cali.

Inflacja będzie dalej rosła

Inflacja w Pakistanie jest najszybciej rosnącą w Azji, co napędza kryzys kosztów utrzymania w kraju o populacji 250 mln. Wiele restauracji podnosi ceny, żeby poradzić sobie z trudnymi warunkami na rynku.

Mimo, że inflacja w Pakistanie obniżyła się w sierpniu po raz trzeci z rzędu do 27,38 proc. w ujęciu rocznym, “nie jest prawdopodobne, by ten stan się utrzymał”, jak twierdzi ekspert Bloomberga Ankur Shukla. Ceny żywności wzrosły w ubiegłym miesiącu do 38,5 proc.

Państwo zostało uratowane przed niewypłacalnością na początku tego roku po uzyskaniu transzy pomocowej w wysokości 3 mld USD od Międzynarodowego Funduszu Walutowego.