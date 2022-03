Święto producentów piwa rzemieślniczego

Warsztaty, szkolenia, olimpiada sensoryczna i degustacje – to niektóre atrakcje czekające na uczestników Warszawskiego Festiwalu Piwa.

To jedno z największych spotkań branży piwowarskiej w naszym kraju. Warszawski Festiwal Piwa odbywa się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Jego 13. edycja rozpoczyna się dzisiaj i będzie trwała do soboty. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na stadionie warszawskiej Legii. To świetna okazja do wymiany doświadczeń i poznania produktów konkurencji.