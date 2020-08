Szaleństwo debiutów na NewConnect

Premierom spółek na małej giełdzie towarzyszą gwałtowne zwyżki notowań. Pomaga w tym nie tylko hossa, ale również konstrukcja ofert, z którymi nowi emitenci wychodzą na rynek.

Przed laty debiuty dużych spółek — szczególnie te w ramach częściowych prywatyzacji — budziły w inwestorach nadzieję na wielkie zyski. To właśnie ona pchała klientów do długich kolejek stojących po akcje czy założenie rachunku maklerskiego. To jednak czasy zamierzchłe. W 2013 r. skończyły się wielkie prywatyzacje, później na rynku zabrakło OFE, a w drugiej połowie obecnej dekady debiutów było mało, a jeśli już, to kojarzyły się raczej ze stratami niż z zyskami.