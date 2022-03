Polubojarinow jest jedną z 14 wpływowych postaci rosyjskiego biznesu, na które nałożono sankcje w ubiegłym tygodniu.

The Telegraph zwraca uwagę, że Aerofłot i 11 innych rosyjskich i białoruskich linii lotniczych nadal pozostają członkami IATA. Zrzeszenie opowiedziało się także przeciwko wprowadzonemu zakazowi dostarczania rosyjskim przewoźnikom części zamiennych do samolotów. IATA uważa, że wpłynie to na bezpieczeństwo przewozów w Rosji.

The Telegraph przypomina, że po zakazaniu rosyjskim liniom lotów do najważniejszych portów w Europie i na świecie Aerofłot znalazł się w kryzysie.