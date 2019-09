Szef BitMarketu usłyszał zarzuty

Marcinowi A. grozi do 10 lat więzienia za doprowadzenie ponad 500 klientów giełdy do utraty 2,3 tys. bitcoinów, wartych ok. 100 mln zł.

W czwartek Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, która nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, postawiła zarzut oszustwa Marcinowi A. To właściciel londyńskiej spółki zajmującej się obrotem kryptowalutami za pośrednictwem giełdy BitMarket. Śledztwo ruszyło 11 lipca 2019 r., chwilę po tym, jak lakonicznym komunikatem, zamieszczonym na stronie internetowej, spółka poinformowała klientów o bankructwie i nagłym zaprzestaniu prowadzenia działalności. Postępowaniu nadano numer: PO IV WOS 0610.104.2019. Olsztyńska policja badała, czy od połowy 2015 r. do 7 lipca 2019 r. doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów BitMarketu (przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k.). W toku postępowania ustalono, że „od połowy 2015 r. do 7 lipca 2019 r. osoby zarządzające spółkami z siedzibą w Londynie i na Seszelach, które pełniły funkcję operatora tej giełdy, wprowadzały w błąd jej klientów z Olsztyna oraz innych miejscowości.” Swoim działaniem spółka spowodowała szkodę klientów giełdy o wartości co najmniej 2,3 tys.