Neel Kashkari, szef Fed w Minneapolis ostrzegł, że bez przejęcia kontroli nad pandemią koronawirusa reszta 2020 roku może być w USA dużo gorsza niż dotychczas, pisze Fox Business.

Kashkari uważa, że do przejęcia kontroli nad pandemią niezbędne jest zamknięcie gospodarki USA na okres do sześciu tygodni.

- Następne sześć tygodni może pokazać, że wszystko czego doświadczyliśmy dotychczas, było tylko rozgrzewką przed większą katastrofą – napisał szef Fed w Minneapolis w artykule w The New York Times. – Po otwarciu wielu szkół, sklepów i biznesów oraz rozpoczęciu sezonu grzewczego liczba nowych przypadków zakażeń będzie rosła bardzo szybko – dodał.

Kashkari już wcześniej wzywał do zamknięcia gospodarki USA w celu przejęcia kontroli nad pandemią. Prezydent Donald Trump, proszony o odniesienie się do apelu szefa Fed w Minneapolis powiedział, że w USA nie będzie kolejnego zamknięcia gospodarki.

Kashkari wezwał także władze do kolejnych działań wspierających wychodzenie gospodarki z kryzysu.

- Kongres powinien być zdecydowany jeśli chodzi o wspieranie ludzi, którzy stracili pracę z powodu Covid-19. To nie tylko właściwe, ale także żywotnie ważne dla odbudowy gospodarki – podkreślił. – Jeśli ludzie nie mogą płacić swoich rachunków znajdzie to odbicie w gospodarce i dodatkowo pogorszy jej stan, zwiększając liczbę bankructw i spowalniając wychodzenie z kryzysu – dodał.

W USA jest już ponad 5 mln osób zakażonych koronawirusem. Zmarło ponad 161 tys. Eksperci alarmują, że kontynuacja dotychczasowego trendu oznacza iż liczba zgonów może sięgnąć do grudnia prawie 300 tys.