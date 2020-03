Szefowa KAS: mimo nadzwyczajnych okoliczności nie spada liczba odpraw celnych

Mimo nadzwyczajnych okoliczności nie spada liczba odpraw celnych rdr, w imporcie widać nawet niewielki wzrost, poinformowała PAP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. Zapewniła, że wnioski podatników o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości KAS będzie starać się szybko rozpatrywać.

Pytana o ewentualne ułatwienia dla firm ze strony KAS, szefowa administracji skarbowej powiedziała, że KAS zdaje sobie sprawę, że w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, a zwłaszcza małe firmy, które mogą mieć problemy z terminową zapłatą podatków.



"Będziemy brać te okoliczności pod uwagę przy ich obsłudze, np. przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Proszę jednak pamiętać, że urząd nie przyznaje takich ulg automatycznie. Konieczny jest wniosek podatnika. Zapewniam jednak, że postaramy się wszystkie takie wnioski szybko rozpatrywać" - zadeklarowała Rzeczkowska.



Odniosła się także do pytania o zmiany dotyczące prowadzonych kontroli w czasie epidemii.



„Staramy się ograniczać do minimum fizyczne kontrole - to nie jest dobry czas na odwiedzanie siedzib firm, które zresztą mogą być teraz zamknięte. Podatnicy co do zasady nie są również wzywani do osobistego stawienia się w urzędzie" - poinformowała.



Zastrzegła, że nie oznacza to jednak, że urzędnicy skarbowi zaprzestali działań i podatkowi oszuści mogą czuć się bezpiecznie.



"Pracownicy i funkcjonariusze KAS cały czas pracują i weryfikują niezgodności w rozliczeniach podatkowych, fakturach, plikach JPK itp. Wspomagają ich w tym systemy analityczne, którym nie zagraża koronawirus. Jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać ten trudny dla nas wszystkich czas do łamania prawa, myśląc, że administracja skarbowa nie będzie w stanie zareagować, to jest w błędzie" - ostrzegła.



Rzeczkowska przypomniała, że co prawda urzędy skarbowe są zamknięte dla podatników, ale nie oznacza to, że pracownicy i funkcjonariusze KAS nie pracują. "Chociaż faktycznie staramy się ograniczyć ich obecność w urzędach i oddziałach celnych, wdrażając pracę zdalną" - przyznała.



Dodała, że KAS cały czas prowadzi obsługę podatników i przedsiębiorców - realizuje zwroty podatków, odpowiada na korespondencję, weryfikuje prawidłowość rozliczeń podatkowych.



"Do urzędu można zadzwonić. Zdarza się, że również my dzwonimy, starając się wyjaśniać różne sprawy z podatnikami przez telefon. Oczywiście w urzędzie można złożyć papierowe dokumenty, służą do tego specjalnie urny. Z oczywistych względów zachęcamy głównie do kontaktu elektronicznego" - zaapelowała.



Rzeczkowska zauważyła, że Krajowa Administracja Skarbowa, obsługując obrót towarów zapewnia przepływ towarów w handlu z krajami spoza UE.



"Mimo nadzwyczajnych okoliczności statystyki z obszaru odpraw celnych za pierwszą połowę marca br. są porównywalne z zeszłym rokiem, a w imporcie notujemy nawet niewielki wzrost" - poinformowała szefowa KAS.



Zapewniła, że funkcjonariusze zachowują się odpowiedzialnie i profesjonalnie, choć - szczególnie w oddziałach granicznych - wiąże się z to z bezpośrednim kontaktem z kierowcami przyjeżdżającymi z krajów będących ogniskami pandemii.



Dodała, że funkcjonariusze KAS bardzo aktywnie wspierają Straż Graniczną wraz z innymi służbami w wykonywaniu kontroli sanitarnych na posterunkach granicznych. Dzięki doświadczeniu funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej w obsłudze ruchu towarowego na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej udało się także usprawnić działania kontrolne na naszej południowej i zachodniej granicy.