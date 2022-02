Ta spółka z GPW może być beneficjentem wojny na wschodzie

Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ, widzi w DataWalk jednego z potencjalnych beneficjentów wojny na wschodzie.

“Oprogramowanie DataWalk jest szeroko wykorzystywane do celów inwestygacyjnych. Co więcej, w niedawnym komunikacie prasowym DataWalk ujawnił, że oprogramowanie spółki może być wykorzystywane w celach kontrwywiadowczych (np. identyfikacja szpiegów), co może pomóc w działaniach dywersyjnych na wschodniej granicy NATO. Jednocześnie spółka opublikowała krótki film demonstracyjny prezentujący te funkcje. Wierzymy, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji zapotrzebowanie na oprogramowanie analityczno-śledcze wzrośnie, a DataWalk może zagospodarować zauważalną część rynku” - napisał analityk w komentarzy specjalnym.

Jego rekomendacja brzmi “kupuj” z ceną docelową 259 zł. “Naszym zdaniem DataWalk może zostać jednym z beneficjentów wojny na wschodzie, która może prowadzić do zwiększonego popytu na oprogramowanie śledcze oferowane przez Spółkę – podobnie jak miało to miejsce w przypadku zastosowań do walki z pandemią COVID-19” - dodaje Tomasz Rodak, który radzi wykorzystać obecną słabość kursu akcji spółki do zakupów.