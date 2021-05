Tajlandia nie widzi możliwości odbudowy swojego sektora turystycznego przed 2026 rokiem

Zanim turystyka w Tajlandii w pełni odżyje, może minąć kolejne pięć lat - to złowieszczy znak dla jednej z najbardziej uzależnionych od podróży gospodarek na świecie.

Sektor turystyczny, który przed pandemią był jedną piątą gospodarki Tajlandii, nie powróci do normalnego funkcjonowania aż do 2026 roku, podała w poniedziałek Krajowa Rada Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, powołując się na Tourism Authority of Thailand.

W 2019 roku Tajlandia przyjęła prawie 40 mln turystów generując 60 mld USD przychodu. Kraj, który zamknęła swoje granice dla większości zagranicznych turystów w marcu 2020 roku, stara się stopniowo otwierać niektóre miejsca dla zaszczepionych gości.

Wyspa Phuket ma być pierwszym miejscem, które zostanie ponownie otwarte. W tym roku rząd Tajlandii spodziewa się tylko 500 tys. turystów. Jest to ułamek z 6,7 mln, którzy przyjechali w 2020 roku.