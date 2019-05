Tanie jak europejskie akcje

Europejskie akcje, określone przez strategów firmy inwestycyjnej Sanford C. Bernstein jako „wyjątkowo znienawidzone”, nie były tak tanie względem akcji amerykańskich od co najmniej 14 lat, wynika z porównania wskaźników cena/wartość księgowa, charakteryzujących indeksy Stoxx Europe 600 i S&P500. Akcjom ze starego kontynentu szkodzą obawy o skutki wojny handlowej dla tempa wzrostu gospodarczego. Wskaźnik cena/wartość księgowa dla Stoxx Europe 600 to 1,75, a dla S&P500 3,34. Dla WIG wynosi 1,12. ...