Studenci działający w KN Inwestycji i Finansów WNE UW i KN Prawa Podatkowego WPiA UW zapraszają na cykl spotkań poświęconych problematyce prawa i podatków.

Jeżeli interesujesz się podatkami, ciekawi Cię jak cienka jest granica mię̨dzy unikaniem opodatkowania a optymalizacją podatkową i chcesz się̨ dowiedzieć co to są instrumenty antyhybrydowe - nie może Cię zabraknąć na konferencjach z cyklu Tax Advice. To projekt mający na celu poszerzenie wiedzy na temat prawa podatkowego wśród studentek i studentów. W tym roku tematem przewodnim projektu jest unikanie opodatkowania. W związku z tym, spotkania będą miały kolejno tematykę: polskiej klauzuli ogó́lnej przeciwko unikaniu opodatkowania; instrumentów walki z unikaniem opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym oraz instrumenty antyhybrydowe.

Uczestnicy będą mieli szansę na otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w wydarzeniu od PwC. Warunkiem jego otrzymania jest udział w dwóch z trzech spotkań (w tym obowiązkowo w spotkaniu z PwC).

SPOTKANIE 1: 17 maja o 18:30, dr Marcin Lachowicz

Temat: Przywrócenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - opowieść o tym, że podatkowe piekło nigdy nie zamarzło.

Nasz prelegent będzie starał się przekonać uczestników, że żyjemy w „kulturze unikania opodatkowania” oraz wytłumaczyć, dlaczego był w polskim prawie podatkowym okres, w którym „piekło zamarzło”.

Podczas wykładu uczestnicy przyjrzą się bliżej formom oporu podatkowego, a także poznają kluczowe elementy polskiej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - wraz z przykładami jej zastosowania w praktyce. Temat klauzuli jest tematem kontrowersyjnym i przedmiotem wieloletnich sporów w nauce prawa podatkowego.

Uczestników, którzy chcieliby merytorycznie przygotować się do spotkania zachęcamy do lektury >>artykułu poświęconego klauzuli<<

SPOTKANIE 2: 20 maja o 18:30, MDDP

Temat: Instrumenty walki z unikaniem opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Wnuk doradca podatkowy, partner w MDDP, ekspertka w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także w zakresie bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej.

Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka rozwiązań zapobiegających unikaniu opodatkowania, które zostały wypracowane przez społeczność międzynarodową działającą zarówno w ramach OECD, jak i na płaszczyźnie Unii Europejskiej.

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwiązania te wpłynęły na polskie, krajowe rozwiązania zapobiegające unikaniu opodatkowania oraz jak zmieniła się pod ich wpływem praktyka stosowana w obrocie gospodarczym.

Zwieńczeniem spotkania będzie przygotowany przez MDDP case study, który posłuży do zobrazowania uczestnikom teorii unikania opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym na przykładzie praktycznym.

SPOTKANIE 3: 24 maja o 18:30, PwC

Temat: Przepisy antyhybrydowe - czy zarząd polskiej spółki ma jeszcze szansę ustalić, jaki podatek powinna ona zapłacić?

Spotkanie poprowadzi dr Mikołaj Kondej, radca prawny, doradca podatkowy oraz doradca restrukturyzacyjny posiadający wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w zakresie rozliczeń m.in. na gruncie PIT, CIT, VAT i PCC. Świadczył usługi doradcze przy wielomiliardowych projektach, realizowanych przez największych przedsiębiorców działających w Polsce. Praktykę bieżącego doradztwa podatkowego, łączy ze specjalizacją w zakresie prowadzenia postępowań i sporów podatkowych.

Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka instrumentów antyhybrydowych, wprowadzonych do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2021 r. poprzez implementację dyrektywy (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich („Dyrektywa ATAD2”).

Spotkanie ma na celu objaśnienie celu Dyrektywy ATAD2, jakim jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystywanie odmiennych kwalifikacji podmiotu lub instrumentu na gruncie podatkowym w różnych jurysdykcjach.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać również konsekwencje wprowadzenia instrumentów antyhybrydowych, jakie dotknęły podatników działających w ramach struktur międzynarodowych.

Podczas spotkania przepisy i związane z nimi problemy podatników zostaną przedstawiona na praktycznych przykładach.

Więcej informacji o wydarzeniu >>TUTAJ<<, a zapisać się na nie można >>TUTAJ<<. Zapraszamy!

Patronem medialnym konferencji jest dziennik “Puls Biznesu”.

Organizatorzy:

>> Koło Naukowe Inwestycji i Finansów WNE UW

>> Koło Naukowe Prawa Podatkowego WPiA UW