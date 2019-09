Tchórzewski: górnictwo potrzebuje inwestycji, by sprostać potrzebom energetyki

Górnictwo potrzebuje inwestycji, aby zapewnić energetyce konwencjonalnej taką ilość węgla, jakiej polskie elektrownie będą potrzebować w perspektywie 2040 roku, mówił w środę w Krynicy-Zdroju minister energii Krzysztof Tchórzewski, podkreślając stabilną perspektywę działania kopalń.

Podczas dyskusji poświęconej przyszłości polskiego sektora wydobywczego w ramach 29. Forum Ekonomicznego szef resortu energii zapewniał, że stabilna, rozłożona na lata transformacja energetyczna zapewnia również pewność działania górnictwu – mimo stopniowego zmniejszania procentowego udziału węgla w miksie energetycznym.



„Zużycie energii w Polsce będzie rosło (…). Nie możemy spowodować, żeby nam zabrakło energii” – przekonywał Tchórzewski, przypominając, że w rozmowach z Komisją Europejską Polska wynegocjowała okres przejściowy, pozwalający na utrzymanie mocy opartych na węglu, przy jednoczesnym wzroście udziału innych nośników energii: gazu, energii odnawialnej oraz jądrowej.



„Stąd górnictwo zaczyna potrzebować inwestycji żeby wypełnić to, na co dostaliśmy zgodę Komisji Europejskiej, w ramach rynku mocy; to inwestycje liczone w miliardach złotych” – przypomniał minister energii. Ocenił, że dla kopalń oznacza to stabilną perspektywę działania, nie zwalnia jednak z działań służących podnoszeniu efektywności oraz wdrażaniu innowacji i nowoczesnych metod organizacji pracy.



Wśród przykładów realizowanych w górnictwie inwestycji wiceminister energii Adam Gawęda wymienił m.in. budowę nowej kopalni Bzie-Dębina w Jastrzębskiej Spółce Węglowej czy rozbudowę kopalni Piast-Ziemowit poprzez udostępnianie złoża Imielin w Polskiej Grupie Górniczej. PGG - największy polski producent węgla - tylko w tym roku przeznacza na inwestycje ok. 3 mld zł. Również Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada na ten rok rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych.



Wiceminister Gawęda podkreślił, że górnictwo musi także szukać możliwości innego niż tradycyjne wykorzystania węgla - stąd m.in. projekt budowy na Lubelszczyźnie instalacji zgazowania węgla na skalę przemysłową, wytwarzającej energię i ciepło oraz produkty chemiczne. Podobne przedsięwzięcie rozważa także Polska Grupa Górnicza, która dzięki zgazowaniu węgla mogłaby zostać producentem metanolu, dziś dostarczanego do Polski głównie z importu.