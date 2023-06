Ten kraj stawia na wodór. Inwestuje w jego dostawy ponad 100 mld USD

fot. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo/Forum

Przyjęty przez władze Japonii nowy plan rozwoju w obszarze energetyki obejmuje mocne zwiększenie ilości sprowadzanego wodoru. Kraj chce przeznaczyć na jego dostawy 15 bln jenów co stanowi równowartość około 107,5 mld USD. Obejmuje to okres najbliższych 15 lat.

To kolejna aktualizacja strategii wodorowej, która przyjęta została pierwotnie w 2017 r. Obecna iteracja zakłada zwiększenie dostaw do 2040 r. do poziomu 12 mln ton rocznie. W pierwotnym opracowaniu przyjęto, że do 2030 r. trzecia na świecie pod względem wielkości gospodarka osiągnie poziom dostaw wielkości 3 mln ton rocznie z obecnych 2 mln.

W ramach długoterminowej strategii, kraj celuje by do 2050 r. dostawy zwiększyły się, aż do blisko 20 mln ton, spodziewając się, że globalny rynek wodoru będzie generował 2,5 bln USD rocznych przychodów.

Jak podało ministerstwo rozwoju, z zapowiedzianych 15 bln jenów rząd planuje zapewnić ze swojej strony 6-8 bln, a pozostała część ma pochodzić z sektora prywatnego.

W kontekście mocy energetycznych pochodzących z wodoru Japonia zamierza do końca tej dekady osiągnąć pułap 15 GW wobec mniej niż 1 GW obecnie.