Teraz albo nigdy

Czwartą już edycję redakcyjnego projektu „Pulsu Biznesu” nieprzypadkowo rozpoczynamy w Dzień Ziemi.

Jego hasło w tym roku brzmi: „Inwestujmy w naszą planetę”. Podobny wydźwięk ma opublikowany dwa tygodnie temu przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) kolejny raport dotyczący zmniejszania wpływu działań ludzkości na klimat. „Mamy niezbite dowody, że czas na działania jest teraz. Do 2030 r. możemy obniżyć emisje o połowę” — wskazują naukowcy. Podkreślają, że ludzkość stoi na rozstaju dróg, ale już ma niezbędne narzędzia i know-how, by powstrzymać ocieplenie klimatu. Aby to osiągnąć, niezbędne są technologie, infrastruktura, odpowiednia polityka, które zmienią sposób działania biznesu, planowania miast, podróży, a na końcu wpłyną także na styl życia ludzi.