Terminowa łaska przedwyborcza

Przypomniany poniżej tytuł komentarza z wtorku absolutnie nie świadczy o jakiejś szczególnej zdolności autora do przewidywania.

Jakość prawa stanowionego pod ciśnieniem kalendarza przez ekipę tzw. dobrej zmiany często jest tak strasznie niska, że podobne tezy można stawiać w ciemno. Według standardów PiS nowelizacja czasem dogania nowelizację, zanim ta wcześniejsza wejdzie w życie. Ale nawet z takim zastrzeżeniem trudno było oczekiwać błyskawicznej korekty ustawy tzw. prądowej, ponieważ pomysł przedłużenia przedsiębiorcom terminu upowszechniła PO. Automatycznie stał się on wraży, ale gdy do tego samego wniosku doszli posłowie PiS — zaniepokojeni sygnałami z firm — natychmiast okazał się on zdatny do uchwalenia.